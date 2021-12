Qualifiche Abu Dhabi: pole di Verstappen, 2° Hamilton, seconda fila per Norris e Perez, 6° Bottas

GP ABU DHABI F.1: PROVE UFFICIALI

Il pilota olandese mette a segno una strepitosa pole position in vista dell'appuntamento finale della stagione a Yas Marina.

di

STEFANO GATTI

Max Verstappen e Lewis Hamilton uno accanto all'altro sulla prima fila del Gran Premio di Abu Dhabi ma la pole è di Max Verstappen che, sfruttando nel primo time attack la scia di Sergio Perez (al via dalla seconda fila insieme a Lando Norris), batte Lewis Hamilton per 371 millesimi di secondo. Dalla terza fila scatteranno Valtteri Bottas con la Mercedes e Carlos Sainz con la migliore delle Ferrari. Settimo tempo per Charles Leclerc che sarà affiancato in quarta fila da Yuki Tsunoda con l'Alpha Tauri.

Una pole position perentoria, frutto di un abilissima strategia di squadra ma più ancora del talento di Max Verstappen. Come già successo in passato, il pilota olandese "soffre" la Mercedes nei turni di prove libere ma poi piazza il colpo da maestro nella caccia alla pole position. Al primo dei due time attack del Q3, la Red Bull manda in pista Sergio Perez davanti a Max. Nel giro lanciato il messicano gli offre la scia nei due lunghi rettilinei di Yas Marina, poi si sposta per lasciare Verstappen libero di rifinire il suo capolavoro nel terzo settore del circuito quello più guidato e favorevole alle caratteristiche della RB16B.

Hamilton non riesce a replicare, la Mercedes non copia la strategia della Red Bull nell'ultimo time attack, riuscendo solo a ridurre a poco meno di quattro decimi il ritardo dalla pole. Sostanziale la differenza di approccio a livello pneumatici: Verstappen scatterà con le gomme rosse, Hamilton con quelle gialle. Toccherà all'olandese mettere in pista uno scatto bruciante al semaforo ed un ritmo... da qualifica nella prima fase del GP (55 giri la distanza di gara) per provare a mettersi subito al riparo dalla Mercedes, superiore nella velocità di punta e con più possibilità di scelta, ad iniziare da quella di andare "lunghi" con la gomma intermedia.

Red Bull completa l'opera con la, anche se nella sfida titanica tra le due squadre che hanno dominato il Mondiale(+0.822) che mette a segno la terza performance assoluta.che non riesce ad andare oltre il sesto tempo (staccato di 927 millesimi dalla pole),. La Scuderia porta a temine una qualifica nettamente migliore delle prove libere, con ilad 883 millesimi dalla vetta ed il settimo di Charles Leclerc ad un secondo e 13 millesimi.

A fare compagnia al monegasco della Ferrari in quarta fila Yuki Tsunoda che riesce per la prima volta quest'anno (ed all'ultima occasione!) a fare meglio del compagno di squadra Pierre Gasly in qualifica. Piuttosto lontano dalla forma degli ultimi GP, il francese resta escluso dal Q3 e deve accontentarsi della sesta fila (dodicesimo tempo) con Fernando Alonso, lui pure deluso per non essere riuscito a superare il taglio del Q2. Davanti a loro prenderanno il via Esteban Ocon (con l'altra Alpine) e Daniel Ricciardo che chiude la top ten ma rimane ancora una volta lontanissimo dal compagno di squadra Norris.

L'ultima qualifica in Formula Uno (almeno per il momento) di Antonio Giovinazzi si chiude con il quattordicesimo tempo ed un posto in settima fila al fianco di Lance Stroll mentre il suo compagno di squadra Kimi Raikkonen inizierà l'ultimo GP della sua carriera dalla nona fila (diciottesimo tempo) che "Iceman" divide da George Russell, quest'ultimo dal prossimo anno sicuro frequentatore delle prime file. Alle loro spalle solo le Haas-Ferrari di Nikita Mazepin che - appunto - si apprestano a prendere il via dell'ultima gara della stagione d'esordio nel Mondiale (di entrambi) esattamente là ....dove l'avevano iniziata, ma con molta esperienza in più!