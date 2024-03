Prove ufficiali: Verstappen non si batte, Ferrari in prima fila con Leclerc

F1 Bahrain, venerdì da pole















































1 di 25 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 25 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Business as usual a Sakhir. Dopo aver illuso tutti (o almeno tanti) neli tre turni di prove libere, Max Verstappen si riprende il centro della scena e concretamente la pole position del Gran Premio del Bahrain con il tempo di un minuto, 29 secondi e 179 millesimi. A fianco della Red Bull numero uno ci sarà al via del primo appuntamento del Mondiale la Ferrari SF-24 di Charles Leclerc, staccato di 228 millesimi dal campione olandese. Seconda fila per George Russell con la Mercedes (+0.306) e per l'altra Rossa di Carlos Sainz che si ferma a 328 millesimi dalla vetta. Terza fila per Sergio Perez con la seconda Red Bull RB20 e per un volitivo Fernando Alonso con la promettente Aston Martin, separati tra loro da cinque soli millesimi. Quarta fila tutta arancio McLaren per Lando Norris (+0.435) e Oscar Piastri (+0.504). Quinta fila inedita per un Lewis Hamilton piuttosto sottotono e per Nico Hulkenberg che porta in Q3 la Haas powered by Ferrari, confermando i costanti progressi del team USA nelle prove libere.