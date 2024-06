Prove ufficiali: Russell in pole, prima fila per Verstappen, sesta fila per Leclerc e Sainz

© Getty Images

Pole position di George Russell a Montreal davanti a Max Verstappen (stesso tempo al millesimo ma segnato più tardi) nelle qualifiche del GP del Canada, segnate dalla débacle ferrarista: Charles Leclerc e Carlos Sainz escono dalla caccia alle pole a termine del Q2 e partiranno affiancati in sesta fila al termine di una qualifica compromessa dalle scelte di gomme ma preceduta da tre turni di prove libere ben poco promettenti. Nel Q1 aveva invece lasciato il gruppo Sergio Perez, fresco di rinnovo biennale con Red Bull. Tornando in alto, dalla seconda fila scatteranno le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, dalla terza "tutta esperienza" Daniel Ricciardo(dieci anni fa vinvitore a Montrela del suo primo GP) e FernanDo Alonso. Deve accontentarsi del settimo tempo e dell'interno della quarta fila Lewis Hamilton che era sembrato in grado di puntare al record assoluto di partenze al palo (sette) a Montreal. A fianco di sir Lewis c'è Yuki Tsunoda che poche ore prima di scendere in pista era stato confermato da VISA Cash App Racing Bulls per il 2025. Quinta fila per il beniamino di casa Lance Stroll con la seconda Aston Martin e per Alexander Albon (Williams), vale a dure i due piloti... responsabili dell'esclusione dei due ferraristi al termine del Q2.