Prove 2 Suzuka: Verstappen senza rivali, Leclerc e Sainz in agguato, Norris ci prende gusto

GP GIAPPONE F.1

Il campione del mondo archivia il weekend sottotono di Singapore primeggiando nella prima giornata di prove di Suzuka

Verstappen si riprende la scena

















































© Getty Images 1 di 26 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Aveva fretta di mettersi alle spalle il weekend anomalo di Marina Bay e - al via di quello del GP del Giappone - Max Verstappen lo ha fatto firmando entrambe le sessioni di prove del venerdì giapponese: miglior tempo nel primo turno con un vantaggio di sei decimi abbondanti nei confronti di Carlos Sainz (sul gradino alto del podio solo pochi giorni fa a Singapore), vantaggio dimezzato nella seconda, in questo caso davanti a Charles Leclerc, staccato di 320 millesimi. SuperMax ristabilisce le distanze ma la Ferrari conferma in Giappone i recenti progressi e si candida nuovamente al podio. Nella seconda sessione (conclusa con quasi due minuti di anticipo con una bandiera rossa a causa di un'uscita di pista di Pierre Gasly), a mettere a segno il terzo tempo è stato Lando Norris con la McLaren (+0.464) davanti all'altra SF-23 di Sainz (+0.549), alla Mercedes di George Russell (Mercedes, +0.640) e alla Aston Martin di Fernando Alonso, staccato di 804 millesimi dal leader.

Pronti, via e Suzuka - come largamente previsto - ristabilisce le gerarchie di questa stagione dominata da Verstappen e dalla Red Bull. Eppure l'onda lunga e ferrarista di Singapore raggiunge le sponde del Mare del Giappone: Sainz e Leclerc si danno il cambio alle spalle del due volte campione del mondo e - in entrambi i casi - ad impedire ai due ferraristi di mettersi uno dietro l'altro nella scia dell'olandese è Norris che continua ad essere un gradino o due sopra al compagno di squadra Oscar Piastri (ottavo nel secondo turno).

Continuando a riferirci al turno che ha chiuso la giornata giapponese, Russell è pronto a riprovarci: lo sfortunato protagonista di Marina Bay stacca il quinto tempo e surclassa il compagno di squadra Lewis Hamilton, il cui weekend giapponese inizia da un anonimo quattordicesimo tempo alle spalle della Haas-Ferrari di Nico Hulkenberg e alla Alpha Tauri di Liam Lawson, al suo terzo GP sulla monoposto del team faentino in sostituzione di Daniel Ricciardo.

Fernando Alonso apre la seconda metà della top ten con un tempo di poco più di otto decimi superiore a Verstappen e precede Alexander Albon che rilancia la Williams dopo il weekend un po' al di sotto del suo recente trend di rendimento: 867 millesimi di secondo il ritardo del pilota inglese di origini thai. Oscar Piastri incassa ancora dal suo compagno di squadra Norris ma inizia il weekend giapponese con un ottavo tempo che lascia presagire un paio di ulteriori passi avanti in termini di performance da qualifica. Molto deludente il nono tempo di Sergio Perez, autore dell'ennesima prova incolore: non solo nei confronti di Verstappen ma anche dei rivali di Ferrari, McLaren, Mercedes e Aston Martin. Il messicano chiude la prima giornata di prove giapponesi con un distacco di ventidue millesimi superiore al secondo pieno dal suo capitano. Ad occupare l'ultima casella della prima pagina della classifica è invece Valtteri Bottas (Alfa Romeo Sauber) che a Suzuka - dove ha vinto nel 2019 con la Mercedes - riesce sempre a dare qualcosa in più.