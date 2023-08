Prove 1 Zandvoort: Verstappen precede Alonso, Ferrari "spuntata" con Leclerc e Shwartzman 

GP OLANDA

L'idolo di casa mette subito in chiaro le sue intenzioni nel primo turno di prove davanti alla marea orange

© Getty Images Immancabilmente Max Verstappen al via del weekend del Gran Premio d'Olanda: SuperMax mette a segno il miglio tempo nel rush finale del primo turno di prove, alla ripresa dell'attività dopo la pausa estiva e - nello specifico - della sessione di Prove 1 dopo la bandiera rossa per un fuoriprogramma di Nico Hulkenberg. Verstappen chiude con il tempo di un minuto, 22 secondi e 852 millesimi, staccando Fernando Alonso (Aston Martin) di 278 millesimi. Terzo tempo per Lewis Hamilton (+0.373). Del tutto interlocutorio il turno di prove dei ferraristi: Charles Lerclerc non va oltre il sedicesimo tempo a un secondo e 667 millesimi dalla vetta ma è comunque davanti al terzo pilota di Maranello Robert Shwartzman che (da... regolamento) prende il posto di Carlos Sainz per il turno inaugurale ma non va oltre la diciannovesima performance, con un ritardo di 49 soli millesimi inferiore ai due secondi da Verstappen.

© Getty Images

Attesa ad un ritorno nei quartieri alti fin dal turno pomeridiano (quando Sainz si metterà al volante della sua SF-23), la Rossa non brilla quindi nelle prime battute del fine settimana sulle sponde del Mare del Nord. La diretta concorrenza intanto non perde tempo: Alonso riporta su livelli di eccellenza assoluta la Aston Martin (la sua, perché la AMR23 è ultima dietro alla Ferrari di Shwartzman). Lo spagnolo precede Hamilton e Sergio Perez, quest'ultimo in cima alla classifica dei tempi fino al break per la bandiera ross provocata dal lungo (con leggero contatto contro le protezioni) di Nico Hulkenberg, fresco di rinnovo di contratto con Haas, unitamente a Kevin Magnussen. Perez chiude quindi quarto a 417 millesimi dal proprio compagno di squadra. McLaren e (più sorprendentemente) Williams occupano le caselle dalla quinta alla ottava con Alexander Albon, Lando Norris, Logan Sargeant e Oscar Piastri. Ad occupare le due ultime posizioni della top ten sono Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) e Estben Ocon con la Alpine. Da parte sua George Russell è undicesimo con la seconda Mercedes, ultimo pilota a contenere enro il secondo (961 millesimi) il suo ritardo dalla vetta.