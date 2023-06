Prove 1 Barcelona: Red Bull in controllo a Barcelona, Alpine in crescita, Ferrari in affanno  

PROVE 1

Dominio del team campione del mondo nel primo turno di prove del settimo appuntamento del Mondiale

Barcellona apre il weekend del GP di Spagna





















































Max Verstappen "apre" Barcellona eclissando la concorrenza, ad iniziare da quella interna: 768 millesimi inflitti al compagno di squadra Sergio Perez che lo segue (a debita distanza) in classifica, 812 a Esteban Ocon, terzo con la Alpine davanti all'Alpha Tauri di Nyck De Vries (che sembra confermare il risveglio monegasco) e all'altra Alpine di Pierre Gasly. Sesto tempo per l'idolo di casa Fernando Alonso che precede Kevin Manussen con la Haas e le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Il distacco dei due ferraristi dal leader ammonta però a più di un secondo. Chiude la top ten George Russell con la Mercedes. Dodicesimo tempo perLewis Hamilto,n separato dal compagno di squadra dalla McLaren di Lando Norris

Il primo responso di Barcellona è già quasi un verdetto: Max Verstappen dà il "la" al weekend catalano con una prestazione superlativa su una pista che - lo si sapeva - esalta la monoposto migliore del lotto: la Red Bull, in questo caso. Tanto è vero che Perez stacca il secondo tempo, con un ritardo dal due volte campione del mondo difficile però da interpretare. Il messicano deve addirittura guardarsi le spalle da Esteban Ocon che sembra essersi portata in valigia da Montecarlo la grazia che lo aveva "toccato" nel Principato.

Che questo avvenga su di un tracciato agli antipodi di quello che ha ospitato il recente GP di Monaco è un campanello d'allarme per la diretta concorrenza, a partire dalla Ferrari che di certo lo scorso inverno non si sarebbe mai aspettata di dover lottare con il team bleu: anzi, di inseguirlo. Leclerc e Sainz chiudono al margine basso della top ten, con distacchi di un secondo e 88 millesimi e un secondo e 120 millesimi da leader. Gli aggiornamenti della SF-23 portati a Barcellona devono ancora dimostrare la loro efficacia.

Ferrari meglio di Mercedes intanto: Russell è decimo dietro alle due Rosse, Hamilton addirittura dodicesimo. I più "diretti" inseguitori delle Red Bull insomma sono altri: Alpine, come detto, in gran spolvero anche con il quinto tempo di Gasly. Senza dimenticare Alonso naturalmente che nel finale di turno guadagna qualche posizione e chiude sesto a 941 millesimi dalla vetta. Aston Martin come ormai... sempre a due velocità, con Lance Stroll solo quindicesimo, a quasi quattro decimi dal compagno di squadra spagnolo: una situazione che fa riflettere molti e soprattutto Lawrence Stroll che dispone di una monoposto da podio ma ne sfrutta solo a metà il potenziale e soprattutto a causa... di suo figlio.

Resta da dire delle due sorprese del turno di apertura: quarto tempo per De Vries che - dopo la buona prova offerta a Montecarlo - ha tutte le intenzioni di puntellare ulteriormente il suo posto in Alpha Tauri (quarto, a separare le due Alpine). Settimo per Magnussen, evidentemente smanioso di riscattare subito il suo "fallosissimo" GP di Monaco.