Processo Schumacher: imputato ammette il tentativo di ricatto alla famiglia

L'imputato principale ha dichiarato di aver ricevuto due hard disk con immagini e video dal coimputato, un coetaneo di Wülfrath, vicino a Wuppertal, che ha lavorato come addetto alla sicurezza per la famiglia Schumacher. L'uomo ha detto di aver avuto il materiale da un'infermiera. "Pensavo di poter guadagnare un po' di soldi con la storia. La somma doveva essere divisa per tre. Doveva essere tra i 10 e i 15 (milioni di euro). Ho scaricato i file e li ho copiati su quattro chiavette Usb. Ho chiesto a mio figlio di creare un indirizzo e-mail non rintracciabile", ha spiegato ancora Yilmaz T.