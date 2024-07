Prima fila Mercedes: pole di Russell davanti a Hamilton. Flop Ferrari: Leclerc fuori dalla top ten

PROVE UFFICIALI

Continua sulla pista di casa il momento magico del vincitore di sette giorni fa in Austria

© Getty Images Tris inglese nelle qualifiche del Gran Premio d'Inghilterra! Pole position per George Russell in un minuto, 25 secondi e 819 millesimi davanti a Lewis Hamilton (+0.171). Prima fila tutta Mercedes quindi davanti a Lando Norris (McLaren, +0.211) che divide una seconda fila "caldissima" con Max Verstappen (+0.384), autore di un "dritto" alla curva Copse che ha danneggiato il fondo della sua RB20 nella corsa alla pole. Dalla terza fila Oscar Piastri con l'altra McLaren e la sorpresa Nico Hulkenberg, in gran forma già dalle prove libere con la Haas spinta dalla power unit Ferrari che il tedesco porta addirittura davanti alle Rosse tout court. La migliore delle Ferrari "vere" è infatti la SF-24 di Carlos Sainz (+0.690) in quarta fila con Lance Stroll. Il pilota canadese di Aston Martin (team che ha sede proprio a Silverstone) esclude l'altra Rossa dalla resa dei conti finale delle qualifiche. Non passa infatti il "taglio del Q2" Charles Leclerc, eliminato nei secondi finali della fase centrale da Stroll appunto. Quinta fila per Alexander Albon con la Williams e per Fernando Alonso con l'altra Aston Martin che completano (soprattutto il pilota inglese del team forndato da sir Frank) un sabato extra-lusso per gli appassionati d'Oltremanica. Fuori addirittura ad inizio qualifiche (e al via dall'ultima fila) Sergio Perez che esce di pista a Copse nel suo giro di lancio.

Al via dalla sesta fila al fianco del ferrarista Leclerc ci sarà Logan Sargeant. Ormai ai titoli di coda della sua avventura nel Mondiale (alleno con la Williams), il pilota statunitense mette a segno la sua miglior performance in qualifica e completa un sabati da sogno per lo storico team fondato da sir Frank sulla pista di casa. I piloti di VISA Cash App Racing Bulls e Stake F1 Sauber si spartiscono della zona medio-bassa della classifica: settima fila da Estremo Oriente per Yuki Tsunoda e Guanyu Zhou, ottava all'insegna dell'esperienza per Daniel Ricciardo e Valtteri Bottas. Autore del diciassettesimo tempo, non sembra nemmeno che Kevin Magnussen guidi la stessa monoposto (la Haas) che il suo compagno di squadra Hulkenberg ha portato in terza fila. Qualifiche deludenti e passo indietro rispetto alle ultime esibizioni per Alpine: Esteban Ocon precede solo Perez (subito ko come abbiamo visto all'inizio) e il proprio compagno di squadra che "conferma" la posizione di cosa già assegnatagli per la sostituzione compoleta della power unit.