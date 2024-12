Prima fila McLaren: la pole è di Norris, Leclerc al via dal fondo

Uno-due McLaren nelle qualifiche di Yas Marina. La pole è di Lando Norris che la mette a segno con il te,po di un minuto, 22 secondi e 595 millesimi, battendo di 209 millesimi la MCL38 gemella di Oscar Piastri. Prima fila senza discussioni per gli "arancioni" lanciati verso il loro primo titolo Costruttori da ventisei anni a questa parte ma anche ricca di insidie, pensando alla rivalità mica tanto sotterranea che divide i suoi piloti. Seconda fila per Carlos Sainz con la Ferrari e per Max Verstappen (autore in pista del quinto tempo) che guadagna una posizione (e con lui Pierre Gasly e George Russell, al via dalla terza fila) grazie alla penalità di tre posizioni inflitta a Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) per aver superato due avversari nel tunnel della corsia di uscita dai box. Il tedesco scala quindi all'interno della quarta fila completata da Fernando Alonso con la Aston Martin. Un'infrazione da track limits nel giro che gli aveva consentito di balzare davanti a tutti nel finale del Q2 costa la cancellazione del tempo a Charles Leclerc. Eliminato al termine della fase centrale delle qualifiche (con il tredicesimo tempo), il monegasco retrocede causa penalità power unit in coda al gruppo: ultima fila insieme a Franco Colapinto.