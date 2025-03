Norris in pole, quarta fila per Leclerc e Hamilton. Amtonelli fuori nel Q1

La seconda metà dello schieramento muove dalla sesta fila di Isack Hadjar (Racing Bulls) e di Fernando Alonso con la Aston Martin-Mercedes. Dietro di loro Lance Stroll con la Aston gemella e l'altro pilota di casa Jack Doohan con la Alpine, ostacolato dal compagno di squadra Gasly nelle esse finale. Fuori già al Q1 Andrea Kimi Antonelli, bruciato a tempo scaduto dall'altro rookie Gabriel Bortoleto. Il pilota italiano della Mercedes (per lui un problema con l'altezza da terra della sua W16) completa l'ottava fila, aperta proprio dal brasiliano della Sauber. Alle sue spalle, nona fila per l'altra Sauber di Nico Hulkenberg e per la Red Bull di un "falloso" Liam Lawson che getta alle ortiche il suo giro buono e non sembra al momento fare meglio di Sergio Perez nel 2024... Ultima fila per le due Haas di Esteban Ocon e di Oliver Bearman. Per quest'ultimo dopo l'incidente del venerdì un testacoda nell’ultimo turno di prove libere e un problema al cambio ad inizio di qualifica che lo costringe ad abbandonare le prove. Inizio di Mondiale tutto in salita per il pilota inglese e per tutto il team USA.