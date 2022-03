"Preparati per vincere sempre, ora Jeddah ma io sogno già Imola", Binotto suona la carica

GP BAHREIN F.1

Il Team Principal della Scuderia distribuisce i meriti della doppietta di Sakhir ma ha lo sguardo già rivolto ai prossimi appuntamenti del Mondiale.

di

Stefano Gatti

"Un bellissimo risultato di squadra, sono contentissimo. Personalmente non ho mai dubitato, mari altri lo avevano fatto. Siamo arrivati qui preparati e questo è il miglior risultato. È bello saper di poter lottare per il risultato migliore, ora vedremo come ci comporteremo su una pista diversa come quella di Jeddah. Poi ci sarà Imola (prima però il GP d'Australia, ndr) ed io sto già pensando alla gara davanti ai nostri tifosi. Mattia Binotto allarga a tutti i membri della Scuderia di Maranello i meriti della doppietta siglata da Leclerc e Sainz in Bahrein. Getty Images

Subito dopo, il Team Principal delle Rosse sposta il focus sul già imminente GP dell'Arabia Saudita ma fatica quasi ad anteporlo al sogno di un bis sulla pista di casa, dove si correrà il terzo appuntamento del Mondiale, tra poco più di un mese. Come è giusto che sia, a caldo l'orgoglio ferrarista prevale sulle considerazioni tecniche. Per le quali ci sarà spazio in seguito, dopo le necessarie riflessioni, importantissime per provare a ripetersi al livello di Sakhir e coltivare sogni a tinte iridate.

"Leclerc ha fatto una bellissima gara, ma sono contento per tutto il team che ha lavorato duro a Maranello. Siamo diversi dagli altri, siamo la squadra più vincente di sempre e dietro di noi c’è tutta l'Italia. Sono orgoglioso ed è bello quello che hanno fatto i ragazzi e quello che hanno lavorato per poterci portare a festeggiare oggi questa vittoria".