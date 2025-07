Morte Celeste Pin, l’ex moglie sporge denuncia: "Indagate per omicidio"

Nell’inchiesta per omicidio colposo, senza indagati, aperta dalla pm Silvia Zannini l’ipotesi più accreditata resta quella del suicidio, ma Elena Fabbri non ha mai creduto al suicidio del padre dei suoi figli, che proprio quella mattina le aveva inviato una foto in cui appariva in ottima forma e "pronto al lavoro". In casa, dove sono subito intervenuti medici del 118 e la Polizia, non sarebbe stato trovato alcun biglietto e per la donna il quadro potrebbe essere diverso da quello dipinto dagli investigatori, che comunque sono ancora al lavoro, tanto da chiedere di indagare per omicidio.