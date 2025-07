Tre Valli Varesine Women’s Race | e-work: la giovane classica del ciclismo femminile

Il ciclismo moderno ha ormai due anime (ciclismo maschile e ciclismo femminile), ma un unico grande cuore. Un amore che da anni anima anche la Società Ciclistica Alfredo Binda, promotrice di uno dei più importanti eventi italiani su strada, e che dal 2021 ha scelto di affiancare alla storica Tre Valli Varesine la sua versione femminile.



È nata così la Tre Valli Varesine Women’s Race | e-work, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere il ciclismo professionistico femminile, una realtà in continua crescita che oggi rappresenta uno dei punti di forza dell’intero movimento e che la società presieduta da Renzo Oldani vuole sostenere.



Anche quest’anno, martedì 7 ottobre, la provincia di Varese accoglierà le due competizioni: al mattino saranno le atlete élite a darsi battaglia sulle stesse strade che nel pomeriggio ospiteranno la prova maschile, creando una giornata di grande festa per tutto il mondo delle due ruote.



La Tre Valli Varesine Women’s Race | e-work, seppur giovane, ha già conquistato un posto tra gli appuntamenti più attesi della stagione. In sole quattro edizioni, la gara ha attirato al via alcune tra le migliori squadre del panorama internazionale: team World Tour, Continental e importanti formazioni di club. Un successo crescente, tanto da essere stata inserita, a partire dal 2024, nel prestigioso calendario UCI Women’s ProSeries, al pari della corsa maschile.



In sole quattro edizioni fin qui disputate, l’albo d’oro della corsa femminile è già di grandissimo prestigio a testimonianza del valore dell’evento e di quanto sia considerato dalle campionesse del ciclismo. La cubana Arlenis Sierra si era imposta nella prima edizione del 2021; poi con lo splendido assolo di Elisa Longo Borghini nel 2022 (nella foto) era arrivata la prima e finora unica vittoria italiana (nella foto); la forte tedesca Liane Lippert – vincitrice quest’anno di due tappe al Giro d’Italia Women – aveva trionfato nel 2023; mentre la francese Cédrine Kerbaol ha lasciato il proprio sigillo nella piovosa edizione dello scorso anno al termine di una giornata epica.



La Tre Valli Varesine Women’s Race | e-work continua così a crescere e a scrivere pagine sempre più importanti del ciclismo femminile, portando Varese e la sua tradizione al centro del movimento internazionale.