Pole-sprint per Norris, prima fila per Russell. Piastri e Sainz in seconda fila

Lando Norris regala alla McLaren una grande pole position a Losail con il tempo di un minuto, 21 secondi e 12 millesimi, con un vantaggio di 63 millesimi (come il suo numero di gara) sulla Mercedes del connazionale George Russell. Dalla seconda fila al via Oscar Piastri con l'altra McLaren (+0.159)e Carlos Sainz (+0.269) con la migliore delle Ferrari. Terza fila per Charles Leclerc con l'altra SF-24 di Maranello (ritardo di 296 millesimi dalla pole) e per il campione del neocampione del mondo (per la quarta volta...) Max Verstappen. Alle spalle dell'olandese Lewis Hamilton con la seconda Freccia d'argento e un sempre più volitivo Pierre Gasly con la Alpine. Chiudono la top ten Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) e Liam Lawson che porta in quinta fila la più veloce delle VISA Cash App Racing Bulls.