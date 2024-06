Pole Sprint di Verstappen, Leclerc decimo senza tempo!

QUALIFICHE SPRINT

Sarà il campione del mondo a scattare dalla pole nella gara sprint sul circuito austriaco

Pole position-Sprint di Max Verstappen nelle qualifiche-sprint di Spielberg con il tempo di un minuto, quattro secondi e 686 millesimi. Il tre volte campione del mondo ha preceduto di 93 millesimi Lando Norris che completa la prima fila. Dalla seconda prenderanno il via Oscar Piastri con l'altra McLaren (+0.301) e George Russell con la Mercedes. Terza fila per Carlos Sainz con la migliore delle Ferrari e Lewis Hamilton con l'altra Freccia d'Argento. Nessun tempo cronometrato (e quindi quinta fila) per Charles Leclerc che - a causa di un problema al momento di lasciare la pit lane - non è riuscito a completare il giro di lancio prima dello scadere del tempo a disposizione, unico dei magnifici dieci approdati alla resa dei conti a fallire la missione. Tanto è vero che davanti al monegasco scatteranno anche Sergio Perez ed Esteban Ocon (quarta fila) ed a fianco di Charles ci sarà l'altra Alpine di Pierre Gasly.

© Getty Images

A determinare il... fattaccio ferrarista è stata - a monte -la decisione di tutte le squadre di ritardare al massimo il momento di scendere in pista per l'unico time attack del Q3, quando il cronometro segnava ormai meno di tre minuti allo scadere del tempo. Leclerc si è trovato nelle ultime posizioni della fila in fondo alla pit lane ma a tradirlo è stata la necessità di uscire dalla fila stessa a causa di un problema della procedura di lancio: pochi secondi ma fatali perché poi Charles ha preso bandiera alla fine del suo giro di lancio, nonostante lo avesse affrontato a ritmo... da qualifica.

Alle spalle di Gasly (due Alpine ancora una volta nella top ten!) e allo stesso Leclerc, la seconda pare della griglia-Sprint muove dalla sesta fila occupata da Kevin Magnussen e dal neoconfermato (in Aston Martin) Lance Stroll che riesce a mettersi dietro uno spento Fernando Alonso, affiancato in settima fila da Yuki Tsunoda con la migliore delle VISA Cash App Racing Bulls. Tra il giapponese e il suo compagno di squadra Daniel Ricciardo si infila a sorpresa Logan Sargeant che (a differenza del compagno di squadra Alexander Albon) supera il taglio del Q1 e va ad occupare l'interno dell'ottava fila. Nico Hulkenberg (Team Haas) e Valtteri Bottas (Stake F1 Sauber) formano una nona e penultima fila all'insegna dell'esperienza. Dietro di loro solo il già citato Albon e un sempre più "ininfluente" Guanyu Zhou con l'altra Sauber.