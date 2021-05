Pole numero 100 per Hamilton a Barcellona! Vestappen in prima fila: Ferrari 4. con Leclerc, 6. con Sainz

Lewis Hamilton puntuale all'ennesimo appuntamento con la storia: a Barcellona il campionissimo della Mercedes timbra la centesima pole position della sua straordinaria carriera, battendo per 36 millesimi Max Verstappen e per 132 il compagno di squadra Valtter Bottas. Charles Leclerc completa la seconda fila, ma il distacco dalla vetta è importante: 769 millesimi. Esteban Ocon a sorpresa quinto davanti all'altro ferraridsta Carlos Sainz (+0.879)