Pirelli, debuttano le gomme da 18" 

Debutto per le gomme Pirelli da 18 pollici su una Formula 1. A Paul Ricard la casa milanese è impegnata in una due giorni di test con la Renault R.S. 18 guidata da Sergey Sirotkin in vista dell'adozione delle ribassate nel 2021. Pirelli sta raccogliendo i primi dati sulle nuove gomme. Si guarda al futuro e in Francia è impegnato anche Esteban Ocon che sta sviluppando gli pneumatici 2020 al volante della Mercedes.