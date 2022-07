Piquet e il commento razzista su Hamilton: richiesta da due milioni di dollari per danni morali

Un giudice brasiliano ha ordinato l'apertura di un'indagine in merito alle presunte frasi razziste e omofobe pronunciate alla fine di giugno dal tre volte campione del mondo di Formula 1 Nelson Piquet nei confronti di Lewis Hamilton. Le accuse sono state presentate da quattro gruppi per i diritti umani, che chiedono che l'ex pilota brasiliano sia condannato a pagare dieci milioni di real brasiliani (1,86 milioni di dollari) per aver presumibilmente causato danni morali alla comunità di colore ed a quella Lgbtq.

