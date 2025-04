Piastri: "Si è deciso tutto al via, abbiamo fatto tutto bene"

"Vorrei un divano... È stata una gara difficile, sono molto contento della vittoria ovviamente. Si è deciso tutto al via. Ero davanti io, ne sono sicuro e comunque non potevo mollare. Stare dietro a Max all'inizio non è stato facile, mangiavo le gomme. Dopo il pit stop ho guidato invece in aria pulita ed è stato molto meglio. Oggi abbiamo fatto tutto bene ma Verstappen era sempre molto vicino. Non avevo il passo per superarlo in pista. Siamo davanti come team ma non quanto vorrei. Sono molto contento".