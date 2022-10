Perez è pronto al Gp di Austin: "Atmosfera fantastica, non vedo l'ora"  

FORMULA 1

Il pilota della Red Bull parla in vista della prossima gara. Hamilton: "La nostra macchina qui funziona bene"

© Getty Images Tutto è pronto per il prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. I piloti scenderanno in pista ad Austin (USA). Durante la conferenza stampa organizzata dalla Fia, a parlare è Sergio Perez: “Gli ultimi risultati aiutano, ma questo non vuol dire nulla. Sarebbe bello vincere il premio costruttori per chiudere una straordinaria stagione”. Felice e positivo Lewis Hamilton: "Essere negli Usa mi rende felice. Qui fanno le cose in modo diverso".

La Formula 1 riparte dagli Stati Uniti a due settimane dal trionfo nipponico di Max Verstappen. Diciannovesimo appuntamento del mondiale con la gara a stelle e strisce che potrà rivelarsi fondamentale per il titolo costruttori. In America potrebbe arrivare, grazie a una vittoria, la certezza matematica per la Red Bull di alzare il trofeo: un risultato che romperebbe il dominio della Mercedes che dura dal 2014. Tornando ai piloti, nella conferenza stampa di presentazione del weekend, Lewis Hamilton (Mercedes), fa un bilancio della stagione: "Anche a Indianapolis nel 2007 mi sono divertito, ma Austin è speciale. È tra i circuiti più nuovi e anche tra i migliori. Non voglio creare troppe attese per questa gara ma posso dire che so che le proveremo tutte. In una pista come questa la nostra macchina funziona meglio di altre”. Poi un punto sul futuro della Mercedes: “Siamo umani anche noi della Mercedes e commettiamo errori e spero che torneremo a battere presto la Red Bull, come mi auguro che possa lottare anche la Ferrari per questo. Ma devo dire che ci sono anche altri team che hanno dimostrato di avere un forte potenziale per fare bene”.

A parlare e presentare la gara per la Red Bull anche il compagno di scuderia di Verstappen, Sergio Perez: "Spero di fare un bel risultato. Gli ultimi che abbiamo ottenuto aiutano di certo, ma non vuol dire nulla: bisogna dimostrare ogni volta di potere fare bene e migliorare sempre di più". Il pilota messicano ha poi concluso: “Se dovessimo vincere il trofeo costruttori qui ad Austin sarebbe una soddisfazione straordinaria, oltre che il coronamento di un’incredibile stagione per la stessa Red Bull”.

Presente anche Valtteri Bottas dell’Alfa Romeo che ha così commentato: “Su questa pista ho vinto in F1 e ho anche fatto i miei primi punti. Austin è tra le mie piste preferite, così come la città. Speriamo di tornare a prendere dei punti. É fondamentale". A parlare, anche Lando Norris (McLaren): "Austin mi piace, amo la sua atmosfera. Ci sarà un bel pubblico. La pista è tra le più divertenti, in passato abbiamo sicuramente disputato delle belle gare. A Suzuka, devo dire la verità, non abbiamo fatto una delle nostre gare migliori. L’obiettivo é quello di ritrovare il passo di Singapore".