"Per Max nulla saròà più come prima: andranno ancora meglio!", parola di Mario Andretti

Il campione del mondo del 1978 è convinto che il titolo vinto dall'olandese l'anno scorso non sia destinato a rimanere l'unico.

di

Stefano Gatti

"Max ha lottato tanto per farcela: un titolo se lo è messo in tasca ed ora che ci ha preso gusto... ci riproverà subito. È questo che ti guida e che mantiene alte le tue motivazioni". In un'intervista al sito web (olandese) RacingNews365.com, Mario Andretti dà il benvenuto a Verstappen nel club dei piloti capaci di laurearsi almeno una volta campioni del mondo (missione che lui stesso ha completato quarantaquattro anni fa con la Lotus) e ne "sponsorizza" la caccia al bis iridato... in tempi brevi.

“Potete dire quello che volete, ma una volta che hai raggiunto il tuo obiettivo più grande, ti levi di dosso un sacco di pressione e non esiste niente di meglio al mondo che esserne sollevati. Succede a volte che - se sei nella giusta predisposizione mentale - da lì in avanti le cose semplicemente ti vengono pure meglio. Max si trova in un'ottima posizione. Ha lottato tanto per farcela ed che ora ci ha preso gusto... ci riproverà subito. È questo che ti guida e che mantiene alte le tue motivazioni. Un titolo se lo è già messo in tasca, ed è un gran risultato".

Ottantadue anni il prossimo 28 febbraio, Mario profetizza un passaggio in tempi rapidi di Verstappen dall'affollato club dei piloti campioni una sola volta (diciotto in totale, compreso lo stesso "Piedone" nel 1978 con la straordinaria Lotus 78 "wing car") a quello già più ristretto dei bis-campioni: che al momento sono sei. Uno solo su tre dei "monocampioni" sono riusciti a ripetersi.

"Io posso dire quali erano i miei pensieri quando sono riuscito a farcela. Da lì in avanti, va tutto meglio! La gente inizia a vederti con occhi diversi e ad apprezzarti. Lo avete visto tutti l'anno scorso: tutto quel tifo e quei fumogeni orange, tutte quelle tribune piene di tifosi. Sono cose che fanno crescere la tua autostima: è tutto ciò per cui hai lavorato e sudato. Le cose non saranno mai più come prima: saranno meglio! Non è mai facile e ti porta anche molto rispetto, pure da parte dei tuoi avversari: che lo mostrino oppure no!"