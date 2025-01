Panchina lunga per Alpine, Leclerc riserva di Leclerc? Colapinto e Bottas casi anomali

Team Haas non ha ancora fatto annunci ufficiali ma dovrebbe confermare Pietro Fittipaldi, ma nel TPC test in corso a Jerez il team USA manda in pista (anche se con un impegno limitato a fianco dei titolari) un altro giapponese: il pilota ufficiale Toyota Ritomo Miyata. In omaggio alle sinergie interne, verosimilmente VISA Cash App Racing Bulls si appoggia in caso di necessità all'astronave-madre Red Bull. Perso Colapinto (forse non del tutto - come vedremo tra poco - e in ogni caso con lauta contropartita milionaria), Williams Racing ha sempre a disposizione il giovane Luke Browning ma nulla vieta (strategie aziendali anche in questo caso, Mercedes ovviamente) che all'occorrenza lo stesso Colapinto possa essere...ri-girato al team inglese da Alpine, aumentando così la propria esperienza e casomai allargando la conoscenza dei circuiti del Mondiale.