Ordine di scuderia Ferrari, Leclerc: "Potevo passare Vettel"

17/03/2019

A Melbourne, nel primo GP della stagione 2019, non è stato l'esordio che tutti si aspettavano in casa Ferrari. In grande difficoltà Vettel, mentre Leclerc ha rispettato gli ordini di scuderia nel finale quando aveva la possibilità di conquistare il quarto posto proprio ai danni del compagno. A rivelarlo è stato lo stesso Charles, quinto al traguardo al debutto in rosso, che ha agito da ottimo gregario: "Sì, avevo il passo per sorpassarlo e ho chiesto che fare, ma il team mi ha detto di congelare le posizioni per cui sono rimasto dietro. Lo capisco".



Decisiva la partenza: "Ho superato subito Verstappen, ma poi alla prima curva mi sono trovato all'esterno di Vettel, non so se mi ha visto, e sono dovuto andare nell'erba. Lì ho perso sia la posizione su Seb che su Max, da terzo sono tornato quinto...".