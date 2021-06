Ocon rinnova con Alpine fino al 2024

FORMULA 1

Il pilota francese ha convinto il team ex Renault a riconfermarlo per altre tre stagioni

Dopo Lando Norris un'altro pilota della F1 rimane al proprio posto: Esteban Ocon e la Alpine hanno annunciato il rinnovo del pilota francese di scuola Mercedes fino al 2024. Ocon ha concluso in dodicesima posizione il campionato 2020 con l'acuto del secondo posto ottenuto a Sakhir nel penultimo appuntamento della stagione. 62 i punti totali, dodici quelli ottenuti per ora nel 2021 che hanno convinto i vertici della Alpine-Renault a puntare sul classe 1996 per il prossimo triennio.

“Sono felice di questo rinnovo - ha detto Ocon - . Siamo cresciuti insieme dal mio arrivo e l’obiettivo era continuare insieme. Abbiamo grandi sfide davanti, in particolare i nuovi regolamenti 2022. Possiamo raggiungere gli obiettivi lavorando duro insieme. Il podio di Sakhir dello scorso anno è sempre nei miei pensieri e mi motiva a rivivere momenti come quello. Non vedo l’ora di cominciare il nuovo capitolo e di concentrarmi su tutte le gare di questa stagione”.