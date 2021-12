Ocon e Ricciardo re per un giorno, Ferrari a digiuno di vittorie per il secondo anno consecutivo!

FORMULA 1

Solo un paio dei ventidue appuntamenti del Mondiale terminato a Yas Marina sono sfuggiti al duopolio Red Bull-Mercedes.

di

STEFANO GATTI

Un Mondiale senza vittorie della Ferrari. Non una novità ma di sicuro una rarità, nei settantuno anni di storia della Formula Uno. Perché era stato così anche nel 2020 ma non succedeva da ventotto anni che il Cavallino Rampante mettesse in fila due stagioni di digiuno ed in quel caso (dal 1991 al 1993) erano state addirittura tre. Quest'anno intanto ad approfittare dei rari passaggi a vuoto di Red Bull e Mercedes sono stati Esteban Ocon (Alpine) a Monza e Daniel Ricciardo (McLaren a Monza).

In qualche modo... agevolate da eventi "anomali" ma del tutto meritate, le vittorie del francese di Alpine all'Hungaroring e dell'australiano della McLaren a Monza. Premessa del successo di Esteban in Ungheria fu lo "strike" al via di Valtteri Bottas che mise ko in un colpo solo entrambe le Red Bull, mentre Hamilton scontò una delle - purtroppo per lui quest'anno frequenti - giornate di scarsa lungimiranza della cabina di regia Mercedes.

Senza dimenticare lo scatto bruciante al via del GP d'Italia (al comando dalla seconda fila), a spianare la pista alla vittoria scacciacrisi di Daniel fu invece il clamoroso contatto tra Verstappen ed Hamilton alla Prima Variante. Prima di tornare nell'ombra, l'australiano colse quindi tutti di sorpresa, precedendo sul traguardo dell'Autodromo Nazionale il ben più brillante (benché discontinuo) compagno di colori Lando Norris.

E buon per lui (tornando sul fronte... Alpine ed a livello di autostima) che Fernando Alonso è poi riuscito a precedere il vicino di garage Ocon sulla linea spartiacque della top ten finale: decimo con 81 punti, contro i 74 di Esteban, undicesimo e pilota più... basso in classifica tra quelli capaci di vincere un gran premio.

E la Ferrari? Cinque volte sul podio ma nessun vittoria, appunto. Secondo posto per Sainz a Montecarlo e per Leclerc a Silverstone, con l'aggiunta di tre presenze sul terzo gradino per lo spagnolo a Budapest, Sochi e Yas Marina: quest'ultimo... funzionale al salto di Carlos dal quinto al terzo posto della generale.

L'occasione più ghiotta persa dalla Scuderia resta sicuramente quella del GP di Monaco dove Leclerc - autore della pole, metà vittoria, tra le stradine del Principato - fu costretto a dare forfait nei giri di schieramento per un problema ad un semiasse. La vittoria più "recente" del Cavallino Rampante resta quella del monegasco nel GP d'Italia del 2019 , a completare la doppietta "back-to-back" aperta sette giorni prima dallo stesso Charles a Spa-Francorchamps.

Una delle principali "mission" 2022 delle Rosse è quindi quella di interrompere un digiuno lungo quanto quello del triennio 1991-1993 che separò l'ultima vittoria di Alain Prost nel corso della sfida iridata con Ayrton Senna del 1990 (al GP di Spagna) da quella di Gerhard Berger al GP di Germania del 1994, poco più di un anno dopo l'arrivo a Maranello di Jean Todt ed il varo del progetto a lungo termine che avrebbe portato ai titoli iridati dell'era Schumacher. Ed è piuttosto curioso rilevare come - a livello di corsi e ricorsi storici - per il 2022 si parli con una certa insistenza del ritorno a Maranello del presidente FIA uscente nelle vesti di superconsulente della Scuderia.

Resta da dire delle vittorie "one-off" di Sergio Perez e Valtteri Bottas che - in una sola occasione - sono riusciti a fare quello che i rispettivi capitani sono riusciti a fare dieci ed otto volte nel corso della loro sfida infinita. Il messicano semplicemente approfittando dello scoppio dello posteriore sinistra di Verstappen (e chi se no?) a Baku. Il finlandese invece con una prestazione più convincente (ma purtroppo per Hamilton isolata) ad Istanbul. Per onore di cronaca ricordiamo che Valtteri ha vinto anche due delle tre "Sprint Qualifying" del 2021: quelle di Monza e San Paolo (a Silverstone si era imposto Verstappen), che però non fanno statistica per quanto riguarda l'albo d'oro.

E se le chances di Bottas di aumentare il proprio bottino nel 2022 sono vicine (se non pari) allo zero, quelle di Perez sono un po' più concrete. Anche se - in prospettiva - alla Red Bull basta ed avanza che Checo metta all'occorrenza in pista azioni di disturbo simili a quelle che a Yas Marina (nei confronti di Hamilton) hanno contribuito alla conquista del titolo da parte del neocampione olandese.