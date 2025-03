Norris: "Siamo ripartiti da dove avevamo finito".Verstappen: "Con la pioggia prevedo cose pazze"

McLaren superlativa al via del Mondiale: prima fila monopolizzata dal team campione del mondo Costruttori. Tutto come previsto per Lando Norris e Oscar Piastri che per il GP domenica in buona sostanza temono solo la pioggia e una gara dallo svolgimento imprevedibile. In agguato ci sono Red Bull e Mercedes ma - almeno a ruote ferme - solo con Max Verstappen e George Russell che scattano dalla seconda fila. Pista tutta in salita invece per i loro giovani compagni di squadra Andrea Kimi Antonelli e Liam Lawson, subito fuori al primo taglio delle qualifiche.