Norris: "Posso solo vincere". Verstappen si nasconde:" Costretto ad inseguire"

GP UNGHERIA

Il tre volte iridato lancia l'allarme ma può puntare a sfruttare la rivalità tra i due piloti della McLaren

© Getty Images "Sono state qualifiche molto complicate, a causa dele condizioni variabili. Sono contento per la prima fila McLaren. Congratulazioni a tutto il team. Siamo arrivati qui molto fiduciosi nella nostra competitività. Stiamo ancora crescendo e oggi lo abbiamo dimostrato. Andiamo bene in ogni condizione, ora si tratta di... mantenere le posizioni. Io punto dritto alla vittoria, sarei deluso se non lo conquistassi: è il mio obiettivo". Lando Norris non ha dubbi e non potrebbe averne: la pole nel Gran Premio d'Ungheria lancia la missione-vittoria praticamente obbligata ma il pilota inglese dovrà guardarsi dalle ambizioni del proprio compagno di squada Oscar Piastri alla prima curva dopo lo spegnimento del semaforo.

© Getty Images

L'australiano è infatti consapevole che - a ruote ferme - lo scatto al semaforo sarà il momento chiave del GP:

"Sono molto contento del nostro exploit, credo che la McLaren non occupasse per intero la prima fila da molto tempo. Certo, peccato per quei ventidue millesimi che mi separano dalla pole. Ho avuto un venerdì difficile e oggi si trattava di reagire rapidamente e prendere decisioni immediate. Potevo fare qualcosa di più ma sono comunque soddisfatto. Per quanto riguarda la gara, mi piacerebbe andare in testa al via ma dobbiamo pensare prima di tutto all'interesse della squadra e al Mondiale Costruttori che è il nostro obiettivo. Puntiamo a fare doppietta, magari lottando tra di noi per il primo posto".

Max Verstappen maschera a fatica la delusione per una seconda fila dal suo punto di vista deludente:

"Ci ho provato, ma è tutto il weekend che siamo all'inseguimento, è stato così anche in qualifica. Ho provato ad avvicinarmi alle McLaren ma non è bastato. Avrei voluto avere più grip ma così non è stato, però non siamo così lontani. Mi piace la competizione ma avrei preferito essere davanti, invece ormai siamo gli inseguitori e gli ultimi GP non sono stati troppo brillanti per noi. È una situazione piuttosto complessa. Loro sono molto forti".