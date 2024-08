Norris: "Oggi ne avevo di più". Verstappen: "Gara in difesa"

© Getty Images

"È davvero fantastico. Non proprio la gara perfetta per noi, ancora una volta per via della partenza. Però il passo era eccezionale, mi sentivo in controllo e potevo spingere. Dopo il sorpasso su Verstappen la gara è stata lineare, non direi facile però, non lo è mai. Diciamo che con la pista libera è più facile. Mi aspettavo che Max dopo la prima manciata di giri potesse andarmi via. Quando non lo ha fatto, ho capito che non ne aveva e allora l'ho raggiunto e superato. Ho tantissimi fans qui in Olanda e li ringrazio in modo particolare. Mi dispiace per i loro connazionali... Non mi curo molto di quello che dicono di me, io vado dritto per la mia strada ma, certo, questa vittoria arriva al momento giusto. Io restro paziente a tranquillo, sia dal punto di vista personale che come competitività della McLaren nei confronti della Red Bull. Io resto concentrato." Lando Norris riassume con queste parole a caldo il secondo successo in carriera a quasi quattro mese dal primo all'inizio dello scorso mese di maggio a Miami, mostrando la volontà di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e mostrando al tempo stesso una cautela estrema a ormai quasi fuori luogo a proposito del vantaggio tecnico ormai acquisito dalla McLaren nei confronti della diretta concorrenza: ad iniziare dalla Red Bull, naturalmente.