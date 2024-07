Norris non si fida: "Buon inizio ma tutti vicini". Russell: "Ho risparmato le soft"

PROVE LIBERE 2

Lando punta alla pole ma non snobba la concorrenza

© Getty Images "È stato un buon inizio di fine settimana. Il secondo turno non è stato più pulito del primo ma tra le due sessioni abbiamo apportato alcune modifiche e siamo entrati in una finestra migliore, il che qui è importante da queste parti. La macchina era un po' imprevedibile e abbastanza imprecisa ad alta velocità, quindi è stato complicato, ma abbiamo fatto dei buoni progressi. Siamo tutti vicini, c'è anche la Mercedes. Probabilmente sono veloci quanto noi, solo che non hanno utilizzato tutta la potenza il motore e si sono un po' nascosti alla fine. Siamo in una buona posizione, ma dobbiamo trovare qualcosa in più". Lando Norris cova propositi di pole positon e di... rivincita ma resta piuttsto guardingo nonostante il miglior tempo in entrambe le prime due sessioni di prove libere del venerdì a Silverstone.

© Getty Images

A Norris risponde così George Russell che gli contende i favori del pubblico di casa e che lo scorso weekend in Austria ha approfittato del contatto tra lo stesso Norris e Verstappen per vincere il secondo GP iridato. Autore del decimo tempo nelle Libere 2, il pilota della Mercedes non si sbilancia più di tanto:

"La macchina mi ha dato grandi sensazioni: meglio nel primo turno però, nel secondo il passo è peggiorato, forse per il vento. Non abbiamo messo gli pneumatici nella giusta finestra di utilizzo. Abbiamo deciso di risparmiare le soft per la gara. Siamo competitivi e molto felici di essere qui". (George Russell)

Avvio di weekend "sotto copertura" anche per Max Verstappen che però è atteso ad una qualifica ben più ficcante e intanto lancia lincognita meteo in vista della caccia alla pole:

"Ho commesso un piccolo errore ma ho compromesso solo quel giro. La seconda sessione è andata meglio della prima. Abbiamo fatto qualche modifica che dobbiamo analizzare, in modo da decidere qualche strada prendere per le qualifiche. Bisognerà anche tenere conto delle condizioni meteo". (Max Verstappen)