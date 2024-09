Norris mette la freccia: Leclerc e Sainz inseguono, Verstappen sempre più giù

© Getty Images

Inversione di tendenza nel giro di poche ore! Lando Norris mette la freccia su Charles Leclerc nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore (la prima by night del programma) e chiude al comando la prima giornata di operazioni sul circuito cittadino di Marina Bay, nella quale il team papaya è stato al centro dell'attenzione anche per la questione regolamentare dell'ala posteriore "flessibile" che McLaren si è offerta di modificare nei prossimi appuntamenti "augurandosi che la concorrenza faccia altrettanto con le proprie". In pista intanto Norris (per lui anche un "lungo" nel finale di turno) guarda tutti dall'alto in basso con un miglior tempo finale sotto i riflettori da un minuto, 30 secondi e 727 millesimi, inferiore di 58 millesimi a quello di Leclerc (erano stati 76 - a ruoli invertiti - nel turno andato in scena con la luce naturale). Terzo tempo finale, replica di quello delle FP1, per Carlos Sainz che chiude però ben 629 millesimi lontano da Norris. Si migliora Yuki Tsunoda che passa dal quinto al quarto tempo tra prima e secoda sessione, mentre Oscar Piastri chiude la top five, lui pure migliorandosi di una posizione, Sesto tempo per Daniel Ricciardo con l'altra VISA Cash App RB davanti a George Russell con la "migliore" delle due Mercedes dalla livrea green simil-Aston Martin (soprattutto nella vista frontale). Russell ciude la sessione con un contatto con il muretto. Solo undicesimo il suo compagno di squadra sir Lewis Hamilton. Red Bull così così con Sergio Perez (ottavo) , decisamente male con Max Verstappen ma solo in versione time attack: molto meglio invece in assetto-gara.