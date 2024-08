Norris entusiasta: “Bello ricominciare in pole". Leclerc: "Podio sarebbe miracolo"

F1 OLANDA

Il britannico mette pressione a Verstappen con il miglior tempo nelle qualifiche del Gp d’Olanda. Il pilota della Red Bull: “Domani non sarà facile”

È un Lando Norris soddisfatto, ma cauto, quello che si è presentato davanti ai microfoni dopo la pole position ottenuta nelle qualifiche a Zandvoort: "È bello essere tornati dalle vacanze e ricominciare subito con una pole, ma Vestappen è già secondo. Ho fatto un ottimo ultimo giro, ma Max sicuramente lotterà molto in gara, essendo il suo Gp di casa". Più deluso Verstappen: "Dobbiamo essere realisti. Domani lotteremo, ma non sarà facile".

Chiudere in pole position davanti a Max Verstappen nel Gp d’Olanda non è da tutti e lo sa bene Lando Norris, protagonista oggi di un’ottima qualifica sulla pista di Zandvoort. Il pilota della McLaren si è infatti detto soddisfatto per il miglior tempo strappato davanti all’olandese, ma è rimasto cauto in vista della gara di domani: “Questo è il Gp di casa di Verstappen e mi aspetto tanta battaglia da lui. Ricominciare subito con una pole position al rientro dalle vacanze non può però che rendermi felice. Sono molto contento dell’ultimo giro che sono riuscito a mettere insieme, anche se le condizioni su questa pista sono sempre complicate. Qui, con il vento, è difficile non commettere errori, ma io ci sono riuscito. Sorpreso dal distacco che ho dato a Max? Abbiamo portato degli aggiornamenti che ci hanno aiutato a migliorare”.

Più contenuto Verstappen: “Sono contento della prima fila, le ho provate davvero tutte, ma non mi sono mai sentito in lotta per la pole. In pista c’era tanto vento e questo secondo posto per noi è un buon risultato. Al momento la nostra macchina non è la più semplice da guidare. In queste qualifiche non mi sono mai sentito a mio agio e mi sono anche spaventato in alcuni punti della pista durante dei giri: la monoposto era molto nervosa, ero al limite. Domani ci proveremo, ma non sarà facile: dobbiamo essere realisti. In gara però può succedere di tutto”.

Chi proverà a dare sicuramente battaglia al compagno di squadra per la vittoria domani è l’altro pilota della McLaren. Oscar Piastri partirà infatti dalla terza posizione in griglia: “Non ho fatto un lavoro sufficiente nell’ultimo giro, ma la macchina è molto veloce. Sono dispiaciuto di non essere più avanti e spero di poter disputare una buona gara domani e di portarmi a casa un trofeo. Sono contento della mia monoposto e la vittoria domani non sarà fuori portata: ci proverò sicuramente, ma servirà una bella partenza”.

Decisamente più deluso Charles Leclerc, autore del sesto tempo: “Sono riuscito a siglare un bel giro in Q3, ma ha portato solo un sesto posto. Non posso sorridere per questo risultato, ma come squadra stiamo dando il massimo per ridurre il gap dagli altri. Oggi la situazione è questa: spero che presto potremo tornare vicino a quelli più avanti. Nove decimi di distacco sono tanti e da Monza in poi speriamo di poterli ridurre. Solo il tempo ci dirà però la verità. C’è anche da dire che questa pista non si adatta alle caratteristiche della nostra monoposto, ma domani proveremo a conquistare più punti possibili. Andare a podio? Sarebbe un miracolo, soprattutto qui”.

A tentare una rimonta ci proverà anche Carlos Sainz, undicesimo in qualifica: “In questo sport non ci sono segreti o miracoli. Perdendo l’unica sessione di prove libere sull’asciutto, siamo arrivati alle qualifiche più in difficoltà. La nostra macchina su questa pista non sta andando molto veloce, ma proveremo a fare una rimonta domani. Non sarà facile sorpassare, ma non correrò certo in difesa. Non siamo i più veloci in questo weekend, ma ci proveremo”.