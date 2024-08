F1, super pole di Norris a Zandvoort: Verstappen secondo. Lecerc solo 6°

GP OLANDA

L’inglese della McLaren è stato il più veloce nelle qualifiche, disputate su pista asciutta: 6° e 11° posto per le Ferrari di Leclerc e Sainz

Norris in pole a Zandvoort: le migliori FOTO delle qualifiche























Domani alle ore 15 sarà Lando Norris a scattare dalla pole position nel Gp d'Olanda: il pilota della McLaren è stato il più veloce nelle qualifiche a Zandvoort, fermando il cronometro sull'1'09"673. Dopo la pioggia che ha condizionato le prove libere, la sessione di qualifica si è svolta sull'asciutto e l'inglese è riuscito a mettersi alle spalle Max Verstappen (+0.356) e Oscar Piastri (+0.499). 6° Leclerc: fuori in Q2 Sainz e Hamilton.

Il pubblico olandese non aspettava altro che festeggiare un’altra pole position di Max Verstappen, ma a rovinare la festa ci ha pensato Lando Norris: il pilota della McLaren ha siglato il miglior tempo nelle qualifiche a Zandvoort (1’09”673), conquistandosi così il diritto di partire davanti a tutti domani nel Gp d’Olanda. Alle sue spalle il britannico ha messo niente meno che il padrone di casa Verstappen, secondo con la sua Red Bull (+0.356), e il compagno di squadra Oscar Piastri (+0.499). A completare la seconda fila la Mercedes di Russell (+0.571), mentre in terza fila scatteranno la Red Bull di Perez (+0.743) e la Ferrari di Charles Leclerc (+0.909). Settimo e ottavo posto per l’Aston Martin di Alonso (+0.960) e la Williams di Albon (+0.980). In quinta fila hanno chiuso invece l’altra Aston Martin di Stroll (+1.184) e l’Alpine di Gasly (+1.304).

Vedi anche Formula 1 F1, la pioggia domina le FP3: il miglior tempo è di Gasly Il primo grande colpo di scena si è consumato però in Q2, con Carlos Sainz e Lewis Hamilton che non sono riusciti a superare il taglio: il pilota Ferrari ha chiuso la sua qualifica con l’undicesimo tempo, mentre del dodicesimo crono si è dovuto accontentare l’inglese della Mercedes, vincitore del Gp del Belgio prima della sosta estiva. Alle loro spalle la VISA Cash App Racing Bulls di Tsunoda (13°), a precedere le due Haas di Hulkenberg e Magnussen (14° e 15° tempo). Subito fuori al Q1 sono rimaste invece l’altra Racing Bulls di Ricciardo e l’Alpine di Ocon (rispettivamente 16° e 17° tempo), seguite dalle due Stake F1 Sauber di Bottas (18°) e Zhou (19°). A partire dall’ultima posizione della griglia in gara sarà infine Sargeant, unico pilota a non aver preso parte alle qualifiche dopo aver distrutto la sua Williams in un brutto incidente nel corso della terza sessione di prove libere di questa mattina.