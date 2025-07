Psg, a Luis Enrique il compito di rilanciare Donnarumma: scudo attorno al portiere dopo le critiche per l'infortunio di Musiala

E a giocare un ruolo fondamentale, per evitare di perdere la rotta con una bussola impazzita, spetta ancora una volta a Luis Enrique. Il tecnico dei francesi, infatti, non si è mai tirato indietro e ancora una volta farà di certo cerchio attorno a Gigio e scudo per proteggerlo. C'è stato quando veniva criticato per qualche errore di troppo che, da portiere, ha un peso, ma anche quando tutto consigliava di non farlo giocare. Non per ultima la grana rinnovo, col futuro in bilico che non è mai importato allo spagnolo.