"Non siamo forti come ci aspettavamo". Sainz: "'Passo gara non male"

"È stato un inizio complicato, principalmente a causa delle condizioni della pista che presentava pochissimo grip e ci ha dato sensazioni strane in macchina. Per la seconda sessione abbiamo provato qualcosa di diverso, ma non siamo ancora soddisfatti della nostra posizione e dobbiamo continuare a lavorarci sopra. Speriamo che le analisi di questa sera ci aiutino a individuare le aree principali di miglioramento, così da arrivare alle qualifiche di domani in una forma migliore. Il passo gara non era male, ma c’è ancora molto da fare". È del ferrarista in uscita Carlos Sainz la miglior performance delle Rosse nella serata inaugurale del weekend di Las Vegas. Lo spagnolo contiene in meno di tre decimi (280 millesimi) il ritardo dal leader Hamilton, il suo compagno di squadra fatica a rimanere sotto il mezzo secondo (488 millesimi). Avvio non particolarmente brillante per la Scuderia, che punta invece molto in alto nella caccia alla pole position e in un GP-chiave per la rincorsa alla McLaren nel Mondiale Costruttori.