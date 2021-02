"Non si può trasformare una mucca in una tigre", anche Franz "Sentenza" Tost boccia Mazepin

FORMULA 1

Il pilota russo del Team Haas si appresta a debuttare in una Formula Uno che non sembra stimarlo granchè. Nikita smentirà tutti?

di

STEFANO GATTI

Difficile, molto difficile trovare - nella storia della F.1 - un pilota bistrattato quanto Nikita Mazepin prima ancora di poter prendere il via del suo primo GP e casomai dimostrare di che pasta sia fatto. L'ultima "bordata" arriva da Franz Tost. Senza troppi giri di parole, il Team Principal di Alpha Tauri spara a zero sul 21enne (il prossimo 2 marzo) pilota moscovita, compagno di squadra di Mick Schumacher nel team Haas-Ferrari.

"Potrei sembrare un po' 'brutale' ma credo che non si possa trasformare una mucca in una tigre. Per come la vedo io, alla fine solo i piloti intelligenti, quelli che sanno il fatto loro e accendono il cervello quando si calano nell'abitacolo possono avere successo".

Nel corso di un'intervista concessa ad "Auto Motor un Sport" il 65enne manager austriaco ha usato la mano pesante (anzi, la lingua tagliente) nello scavare un abisso tra il potenziale di Mazepin e quello degli altri due esordienti del Mondiale al via tra ormai meno di un mese e mezzo in Bahrain: Yuki Tsunoda e lo stesso Schumacher Junior. Ovviamente al netto del fatto che il giapponese è uno dei due piloti Alpha Tauri (l'AT02 Honda di Yuki e di Pierre Gasly è la prossima nella lista delle presentazioni) ma anche al rispetto" che l'intero paddock porta "a scatola chiusa" nei confronti di Mick. O meglio, di Michael...

Ma non è finita qui: a rendere ancora più pesante il "carico", Tost mette nell'elenco dei "buoni" pure Robert Shwartzman, che quest'anno in Formula 2 diventa la punta del team Prema, nel quale nel 2020 è stato compagno di squadra di Schumi Junior. E che - guarda caso - è russo proprio come il "buon" Nikita (sono tra l'altro coetanei), ma originario di San Pietroburgo. Insomma, una specie di derby tra le due città principali dell'ex Unione Sovietica.

"Si stanno affacciando alla Formula Uno alcuni giovani molto, molto buoni. Oltre a Mick ed a Yuki c'è anche Robert Shwartzman (elemento di punta della Ferrari Driver Academy, ndr). Ho un'alta considerazione di tutti e tre. Rappresentano la generazione destinata a impadronirsi del futuro della Formula Uno".

Con buona pace di Verstappen, Leclerc e Sainz... ai quali non resta che affrettarsi, "schiacciati" tra l'epopea del Re Nero ed il super-nuovo che avanza. Anche se, è ovvio, i primi a dissentire con la profezia del Team Principal austriaco sono un paio di tipi... Tost, altrettanto (se non di più) assettati di vittorie: George Russell e Lando Norris!