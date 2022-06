"Non dateci per vinti, io voglio lottare per il titolo": Russell tira fuori le unghie per Baku

CACCIA ALLA PRIMA VITTORIA

Il compagno di squadra di Hamilton spinge la Mercedes ad insistere sul progetto attuale e ad andare a caccia della vittoria in Azerbaijan.

"Se prima del via del Mondiale mi avessero detto che non avrei vinto nemmeno uno dei primi sette GP, credo che sarei stato parecchio deluso. Pensando però al livello della nostra macchina ed all'attuale posizionamento della squadra sono invece piuttosto soddisfatto. Diciamo che abbiamo massimizzato la nostra performance". Unico pilota sempre a punti nei primi sette GP - di più, mai peggio del quinto posto! - George Russell affronta Baku con il chiodo fisso della caccia ad un primo successo ancora da timbrare. Un ritardo che non scoraggia il pilota inglese, anzi lo motiva ulteriormente. © Getty Images

“Non vedo molte gare dove avremmo potuto fare di meglio, ma naturalmente il margine di miglioramento è ampio. A Montecarlo non è andata benissimo ma abbiamo imparato molto e si tratta di insegnamenti che ci torneranno molto utili nelle prossime settimane per fare altri passi avanti. Quando inizi a capire il comportamento della macchina e quello degli pneumatici il livello di competitività si innalza automaticamente. Ed io voglio lottare per il titolo. Dobbiamo confrontarci con Max Verstappen e con la Red Bull, e naturalmente con Charles Leclerc e con la Ferrari che stanno facendo un lavoro eccezionale. Come team dobbiamo semplicemente insistere e così devo fare io in prima persona. Non dateci per vinti".

© Getty Images

Il quadro che George dipinge nell'intervista rilasciata alla pagina web ufficiale della Formula Uno è piuttosto semplice ed apparentemente scontato, al tempo stesso disegna una rotta molto semplice e diretta - la più breve possibile - verso il ritorno all'eccellenza. Russell "motivazionale" quindi, un ruolo che ci si aspetterebbe in primo luogo dal suo titolatissimo compagno di squadra! Non solo dichiarazioni di viglia intanto, ma un metodo di lavoro. A parole, Mercedes raffredda gli entusiasmi dei propri fans per l'imminente weekend del GP dell'Azerbaijan, ma - nel campo avversario - Dr. Helmut Marko... non si fida e "teme" il momento in cui le Frecce riusciranno a dare sostanza e soprattutto continuità ai recenti segnali di progresso. Intanto, nel caso in cui - come abbiano sottolineato nei giorni scorsi - il tracciato cittadino di Baku dovesse dare luogo a risultati a sorpresa (come spesso avviene in questo tipo di circuiti e come insegna la pur breve storia della prova azerbaigiana), Russell sarà verosimilmente in una posizione migliore di chiunque altro - compreso il proprio compagno di squadra Lewis Hamilton, da trend attuale - per poterne approfittare. E così montare nuovamente sul podio (terzo gradino già raggiunto a Melbourne ed a Barcellona), magari mettendo... finalmente a segno la sua prima vittoria nel Mondiale: Giorgio Primo e non più solo Prince George!