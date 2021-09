Monza, Ricciardo e Norris: "Doppietta folle, weekend magnifico"

F1

Bottas si accontenta: "Avevo detto al team che sarei salito sul podio, sono contento"

Dopo il trionfo a Monza, Daniel Ricciardo e Lando Norris sono esaltati dallo straordinario risultato dalla doppietta McLaren. ""Fare una doppietta è davvero folle per il team, è un risultato enorme già salire sul podio, una doppietta non ne parliamo nemmeno...", ha dichiarato l'australiano vincitore del Gp. "E' stato un weekend davvero magnifico", ha replicato il compagno di squadra secondo al traguardo. Soddisfatto anche Bottas, terzo a fine gara: "Avevo detto al team che sarei salito sul podio, sono contento". Getty Images

RICCIARDO: "DOPPIETTA FOLLE"

"Tutto ha funzionato bene gia' da ieri. Onestamente anche dopo la partenza non potevo avere la garanzia che sarei stato in testa tutta la gara. Ho tenuto giu' il piede per tutto il primo stint, poi c'e' stata la safety car ed e' successo di tutto. Nessuno poteva pensare che saremmo stati in testa dall'inizio alla fine. Mi aspettavo qualcosa di buono, lo sentivo gia' da venerdi'". Lo ha detto Daniel Ricciardo, vincitore del Gp d'Italia. "Fare una doppietta e' davvero folle per il team, e' un risultato enorme gia' salire sul podio, una doppietta non ne parliamo nemmeno...", ha aggiunto il pilota australiano della McLaren.

NORRIS: "WEEKEND MAGNIFICO"

"E' stato un weekend davvero magnifico. Fin da quando sono arrivato, quattro anni fa, e' sempre stato questo l'obiettivo. Alla fine siamo riusciti a ottenere una doppietta". Lo ha detto Lando Norris, secondo nel Gp d'Italia, dopo la doppietta McLaren a Monza. "Non poteva finire meglio, sono felice di questo secondo posto e sono contento per Daniel (Ricciado, ndr) - ha aggiunto - Sono sicuro che in futuro avro' la mia opportunita'".

BOTTAS: "CONTENTO DEL PODIO"

"Partire da cosi' dietro non e' mai semplice, ma avevo detto al team che sarei salito sul podio oggi. E ci sono riuscito". Lo ha detto il pilota della Mercedes Valtteri Bottas, scattato ultimo e terzo nel Gp d'Italia dopo una splendida rimonta. "Sono contento di aver portato a casa piu' punti della Red Bull, al di la' di questo non penso che si potesse fare di piu' considerando la posizione di partenza - ha aggiunto il finlandese - L'incidente tra Verstappen ed Hamilton? Non ho visto, e' stato un peccato, una sfortuna. Da parte mia e' stato un bel weekend, il passo era buono. Ora pensiamo alla prossima gara".