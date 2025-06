Pentathlon: Prampolini e Sancisi trionfano al Campionato Italiano Senior

Nella gara femminile Senior Irene Prampolini ha dominato e vinto "in casa" aggiudicandosi la medaglia d'oro. La 29enne del Gruppo Sportivo Fiamme Oro, diventata mamma nel settembre scorso, ha chiuso in 16:51.70, precedendo al traguardo le compagne di squadra Alice Rinaudo (Fiamme Oro), argento in 17:19.00 e Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro) in 17:46.40. "Voglio prima di tutto ringraziare il mio Gruppo Sportivo che ha organizzato una gara magnifica, per me è stata la prima volta ed è bello ogni volta, anche da mamma, mettersi in gioco. Dedico ovviamente questa vittoria a mia figlia Sophie, la mia prima tifosa". Nella gara maschile Sancisi si è imposto in 14:44:80, precedendo il campione in carica Emanuele Tromboni (Fiamme Oro) che ha terminato in 15:17.20. Terzo Federico Alessandro (Aeronautica Militare) in 15:24.70. "Sono contento della gara, è stata un'incognita fino alla fine perché nell'ultima serie di tiro ho avuto un po' di problemi, ma sono riuscito a recuperare con il nuoto e arrivare da solo al traguardo", ha detto Sancisi.