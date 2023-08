Modena e Maranello omaggiano Enzo Ferrari a 35 anni da morte

LA RICORRENZA

© Getty Images Modena e Maranello ricordano insieme Enzo Ferrari a 35 anni dalla scomparsa, avvenuta il 14 agosto 1988. Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e quello di Maranello Luigi Zironi lunedì, alle 9.30, saranno al cimitero di San Cataldo di Modena per il tradizionale omaggio alla tomba del Drake, con deposizione di una cesta di fiori. All'appuntamento sono soliti partecipare anche diversi appassionati, dipendenti ed ex dipendenti della Ferrari.

Nel pomeriggio, prima della celebrazione religiosa in programma alle 19 nella chiesa di San Biagio a Maranello, i due sindaci parteciperanno alla deposizione di una corona al monumento dedicato a Enzo Ferrari e collocato di fianco al Municipio. I due Comuni nell'estate 2022 hanno collaborato, insieme a Emilia-Romagna Film Commission, con la produzione del film del regista Michael Mann dedicato alla vita privata e professionale di Enzo Ferrari che, ambientato nel 1957, nei prossimi giorni sarà in concorso al Festival cinematografico di Venezia.