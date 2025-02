Modellini ma non troppo: Ferrari by LEGO, la Gigante Rossa e la SF-24 Technic accendono Milano

Due modelle in total red nel bel mezzo della Settimana della Moda di Milano: anzi, due modelli...ni ma non troppo! Dopo la McLaren di Senna lo scorso anno al Gran Premio d’Italia a Monza, ecco la Ferrari SF-24 di Charles Leclerc nella centralissima Piazza San Babila di Milano. Una belva di mattoncini rossi scalpitante (Cavallino Rampante oblige) in attesa dello svelamento, avvenuto a mezzogiorno in punto di venerdì 28 febbraio dietro le vetrine dello Spazio San Babila. Una Ferrari in scala 1:1 che - visivamente - sembrava letteralmente pronta per scattare… al via. Nervosa in ognuno dei cinquecentosessantaduemila (!) mattoncini LEGO che la compongono. Un omaggio al design e all’ingegneria italiana, celebrato al culmine dello snello ed efficace lancio del nuovo set LEGO® Technic™ Ferrari SF-24: a sua volta un vero e proprio must-have per gli appassionati di motorsport e collezionisti, disponibile da sabato 1. marzo.