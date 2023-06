Missione Canada per la Ferrari. Vasseur: "Confermati gli aggiornamenti introdotti in Spagna"

© Getty Images

"Arriviamo in Canada consapevoli di dover continuare a migliorare il rendimento in gara della SF-23. Abbiamo confermato gli aggiornamenti introdotti in Spagna che hanno funzionato, permettendo a Carlos e Charles di poter contare su una vettura più costante nelle prestazioni la domenica". Missione continuità tra prove e gran premio, time attack e ritmo-gara per la Ferrari nelle parole del Team Principal Frederic Vasseur nel conto alla rovescia verso l'ottavo appuntamento nel Mondiale a Monteral, sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve.