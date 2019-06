Mick Schumacher sulla Ferrari F2004 del padre a Hockenheim

30/06/2019

Ci sarà anche Mick Schumacher al GP di Germania di fine luglio. Non al volante di un'attuale F1 , ma di una Ferrari F2004 con cui suo padre Michael vinse il settimo titolo mondiale della carriera. Schumi jr percorrerà alcuni giri con la monoposto del padre sia sabato 27, prima delle qualifiche, poi domenica 28, prima della parata dei piloti. Di sicuro sarà un momento da pelle d'oca per tutti i presenti.

"Sarà fantastico poter guidare questa macchina a Hockenheim. L'ultima volta che ho corso su questa pista è stato quando ho celebrato il mio titolo di F3 e adesso potrò guidare una delle più potenti e belle macchine nella storia della F1, il che mi provoca una gran bel ghigno in faccia. Sarà un grande momento per tutti gli appassionati del motorsport", ha detto Mich, oggi pilota della Prema in F2 e della Ferrari Driver Academy.