Mick Schumacher pronto al debutto in Formula 1 al Mugello

DALLA GERMANIA

Mick Schumacher potrebbe debuttare in Formula 1 nel weekend del Gp di Toscana. Il figlio di Michael, pilota della Ferrari Driver Academy e in piena lotta per il Mondiale di Formula 2 dopo il successo in gara-1 del Gran Premio a Monza, potrebbe sedersi in una monoposto di F1 per la prima sessione di prove libere al Mugello, alle 11 di venerdì 11 settembre, al volante di una Alfa Romeo o di una Haas, prendendolo dalle mani di Magnussen o Grosjean.

Secondo notizie che giungono direttamente dalla Germania, il 21enne figlio d'arte Mick sembra destinato ad anticipare i tempi con una delle due scuderie citate visto che proprio l'Alfa Romeo ha già ufficializzato per lui alcune sessioni di prove libere a fine campionato. Ma non è detto che Schumacher Jr possa invece sedersi al volante della Haas per la prima sessione di libere al Mugello, anche se per il 2021 per lui si parla d'altro.

Prima però dovrà cercare di conquistare il Mondiale di Formula 2 nel quale al momento si trova al secondo posto nella classifica iridata a nove lunghezze dall'inglese Callum Illott. Per la prossima stagione l'idea sarebbe di affidargli un volante in Alfa Romeo affiancato da Raikkonen con Giovinazzi alla Haas.