Miami al lavoro per avere il GP di F1 nel 2021: c'è un primo accordo

L'ANNUNCIO

Miami e la Formula 1 sono più vicini che mai: la città della Florida nel 2021 potrebbe ospitare il primo GP della storia. L'annuncio è arrivato via twitter dal direttore esecutivo dei Miami Dolphins Tom Garfinkel: "Siamo molto felici di annunciare che la F1 e l’Hard Rock Stadium hanno raggiunto un primo accordo per ospitare il round iridato presso l’impianto". La gara, infatti, si dovrebbe correre nei pressi dello stadio che ospita le partite Nfl. F1, a Miami un GP nel 2021

















Arrivano conferme anche dalla F1 con Sean Bratches, direttore commerciale del Circus: “La stima è di oltre 360 milioni di euro, con 35.000 posti di lavoro. Non vediamo l’ora di portare per la prima volta questo show in una delle regioni più affascinanti“.