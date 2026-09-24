Tennis, Alcaraz: "Basta con match del Grande Slam a notte fonda"

24 Set 2026 - 15:20
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(Carlos Alcaraz ha chiesto ai vertici del tennis di porre fine alle partite a tarda notte nei tornei del Grande Slam, a poche settimane dalla sua eliminazione nei quarti dell'US Open contro Ben Shelton alle 3:33 del mattino, in un match iniziato martedì sera e concluso dopo quattro ore e 28 minuti. "Per un giocatore che finisce alle 3:30 del mattino, significa dover lasciare i campi alle 4:30 e poi tornare in hotel", ha dichiarato lo spagnolo in conferenza stampa a Londra alla vigilia della Laver Cup. "Non andiamo a letto prima delle 6:30 o delle 7:00 del mattino. Quando si tratta di recuperare prima della partita successiva, l'avversario ha un vantaggio. È troppo. Bisogna fare qualcosa. Non parlo delle 3:30, ma anche finire a mezzanotte è già troppo tardi", ha dichiarato in numero 3 del mondo. A Wimbledon, l'orario limite per una partita è le 23:00 ora locale, ma gli US Open, il Roland-Garros e gli Australian Open non hanno un limite di tempo prestabilito per la fine del gioco. Ma un'altra leggenda del tennis, Andre Agassi, insiste sul fatto che i giocatori che vincono un Grande Slam vengono ammirati per aver spinto al limite le proprie capacità. "Sono assolutamente convinto che dovremmo mantenere questo format (cinque set)", afferma l'otto volte campione Slam e capitano della squadra del Resto del Mondo nella Laver Cup. "Ci deve essere una distinzione tra vincere i tornei del Grande Slam, i più importanti, e le altre settimane dell'anno", aggiunge l'americano.

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