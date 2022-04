Mercedes in crisi, Wolff: "Non abbiamo bacchetta magica"

VERSO IL GP D'AUSTRALIA

Il team principal: "Qui in Australia faremo il possibile"

"Siamo in una fase di apprendimento e i primi due fine settimana hanno dimostrato che abbiamo ancora molto da imparare. Al momento, le nostre prestazioni in pista non soddisfano le nostre aspettative, ma tutti a Brackley e Brixworth sono concentrati sulla comprensione dei problemi e sulla ricerca delle giuste soluzioni". Lo ha detto Toto Wolff, team principal della Mercedes, in vista del Gran Premio di Australia di F1. Getty Images

"Non abbiamo una bacchetta magica per il prossimo weekend di gara, ma stiamo spingendo per portare costantemente miglioramenti nelle prossime gare, per poterci avvicinare alla testa del gruppo. Fino ad allora, dobbiamo massimizzare ogni opportunità e sfruttare al meglio il pacchetto che abbiamo", ha aggiunto. "Quindi, ci sono varie sfide davanti a noi, ma è qualcosa che ci piace ed è quando una squadra mostra davvero il suo vero spirito. Lewis Hamilton e George Russell stanno dando un contributo importante allo sforzo complessivo, fornendo feedback, trascorrendo del tempo al simulatore e lavorando insieme per aiutarci a spingerci avanti", ha dichiarato ancora.

"Torniamo a Melbourne per la prima volta dal 2020 e correremo in Australia per la prima volta in tre anni: troppo per una città e un paese così appassionati di F1. Non vediamo l'ora di vedere i fan e il nuovo layout della pista che promette maggiori opportunita' di sorpasso e tempi sul giro più veloci", ha concluso.