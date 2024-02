Mercedes, Hamilton: "Concentrato solo su questa stagione"

FORMULA 1

Nel giorno della presentazione della nuova W15, il pilota inglese assicura di non pensare alla Ferrari

Per Lewis Hamilton è iniziata ufficialmente l’ultima stagione in Mercedes prima di passare in Ferrari nel 2025, ma l'inglese assicura: “Al momento sono concentrato sul mio 12esimo anno in Mercedes”. “È un grande privilegio lavorare con questo team - ha aggiunto parlando alla presentazione della nuova W15 - È la prima volta che vedo la macchina nel suo intero. Vedere una macchina che prende forma è uno dei momenti più esaltanti della stagione”.

"Sono stati degli anni difficili - ha detto poi ripercorrendo gli anni appena trascorsi - che però ci hanno riportato con i piedi per terra. È importante seguire il percorso passo per passo e comprendere la macchina, a partire dal primo giro di oggi. Ho sempre adorato lavorare con questo gruppo: l’elemento umano è importante per creare una macchina ad altissima prestazione e portarla al traguardo”.

"Abbiamo una missione davanti a noi e siamo determinati a fare tutti insieme quadrato intorno ad essa - ha dichiarato ancora Hamilton - Gli insegnamenti degli ultimi due anni ci hanno aiutato a trovare la nostra direzione. È ancora work in progress, ma affrontiamo a testa alta le prossime sfide. Un'auto più stabile e più prevedibile ci permetterà di estrarre il potenziale non solo dalla vettura, ma anche da noi stessi come piloti. So di cosa è capace questa squadra. Sono incredibilmente grato per il lavoro di ogni singola persona in questo team. Ogni volta che sei in fabbrica, puoi vedere la grinta e la determinazione di tutti. Siamo tutti molto motivati per l'anno a venire e daremo tutto quello che abbiamo nel viaggio che ci aspetta".

