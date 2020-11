Mercedes, Hamilton: "Asfalto da schifo" | Lewis campione se...

Come tutti i piloti anche Lewis Hamilton si è lamentato delle condizioni troppe scivolose del circuito di Istanbul durante i due turni di libere. "È uno schifo girare così", ha tuonato il pilota della Mercedes. "Siamo fuori dalla temperatura adatta per far funzionare queste gomme: ci mancano 10-12 gradi. È come trovare delle chiazze di bagnato ad ogni curva. È un asfalto molto liscio e ora che è nuovo è come se uscisse l'olio...", l'analisi del numero 44.