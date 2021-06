Mercedes, Hamilton: "Abbiamo mantenuto la calma, il lavoro ha pagato"

LE PAROLE

Verstappen deluso dal 3° posto: "Qualifiche stupide"

La calma è la virtù dei forti e Lewis Hamilton non a caso è il campione del mondo. Dopo un venerdì disastroso, l'inglese è riuscito a conquistare un'ottima seconda posizione nelle qualifiche di Baku: "Abbiamo mantenuto la calma. Non ci aspettavamo questo risultato ed è fondamentale per noi. Ci siamo messi in discussione, senza gettare la spugna". Sorride il numero 44: "C'era ancora margine di miglioramento, potevo essere vicinissimo a Leclerc. La gara sarà lunga e difficile, ma sono incredibilmente fiero della squadra. Abbiamo fatto tanto lavoro nella notte, ma ancora non abbiamo finito. Abbiamo fatto un grandissimo salto dalla libere 3 alle qualifiche. Sono molto felice".

Ora il focus è sulla gara: "Difficile far funzionare la gomma e la finestra giusta. Abbiamo un passo gara migliore rispetto al giro secco e non capiamo perché. Spero di poter lottare con gli altri domani".

IL RIVALE VERSTAPPEN: "QUALIFICHE STUPIDE"

Delusione, invece, per Max Verstappen che da favorito si è ritrovato ad aprire la seconda fila: "Sono state qualifiche stupide e pasticciate, è andata come andata. Potremmo recuperare dalla terza posizione, tutto stava andando bene. Questo schifo nel Q3 succede ogni volta, sul circuito cittadino succede. Sono stato sfortunato. Posso puntare alla vittoria. Siamo davanti, mi sarebbe piaciuto partire ancora più avanti, ma è ancora tutto in gioco, come è successo qualcosa in qualifica adesso puo' succedere anche in gara. Vedremo".