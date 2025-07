Tennis, Wimbledon: Alcaraz supera Struff e vola agli ottavi

Nonostante qualche pensiero di troppo, Carlos Alcaraz accede agli ottavi di finale di Wimbledon, torneo di cui è campione in carica. Lo spagnolo supera Struff che però fa di tutto per rendere la vita difficile all'iberico ad eccezione del primo set, dominato dal classe 2003 (6-1). Nel secondo, però, ecco che il tedesco approfitta per la prima volta degli errori al servizio del numero 2 al Mondo, che infatti perde per due volte il turno in battuta. La prima volta vale "solo" il 2-2, la seconda il 5-3 e il successivo 6-3: tutto in parità. A questo punto, però, Alcaraz concede solo le briciole: sale sul 3-0 nel secondo, avrebbe pure la chance del 5-1, ma chiude in ogni caso sul 6-3 riportandosi in vantaggio nel conto dei set. Nel quarto, l'ultima occasione per Struff: 3-2 e palla break a favore, ma Carlos la annulla e, successivamente, si prende per l'ultima volta il servizio dell'avversario. Finisce allora 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 in favore dello spagnolo.



Il suo prossimo ostacolo sarà Andrey Rublev: il russo travolge 7-5, 6-2, 6-3 il francese Mannarino. Dopo aver battuto Mattia Bellucci, invece, Cameron Norrie sfiderà Nicolas Jarry: il cileno supera 6-3, 6-4, 3-6, 7-6(4) il brasiliano Fonseca. Thompson, che elimina Luciano Darderi, sfiderà invece Fritz, che perde un set al tie-break ma si impone 6-4, 6-3, 6(5)-7, 6-1 lo spagnolo Davidovich Fokina. La parte bassa del tabellone si completa con l'ottavo Khachanov-Majchrzak: il portoghese vince la maratona di cinque set con Borges e piega 6(6)-7, 6-4, 6-4, 3-6, 6-3 il portoghese, mentre la rivelazione polacca batte Rinderknech con due successi al tie-break, dunque con il risultato di 6-3, 7-6(4), 7-6(6).



TABELLONE FEMMINILE Con una rimonta nel secondo set, Elise Mertens batte Elina Svitolina e vola agli ottavi. La belga, infatti, domina il primo set (6-1), mentre nel secondo, dopo due break e undici palle break complessive, l'ucraina va sul 3-0 nel tie-break e sembra poter prolungare la sfida al terzo parziale, ma la numero 23 della classifica Wta trova cinque punti consecutivi e passa il turno. Va a Pavlyuchenkova il match più interessante di giornata: battuta Naomi Osaka, che vince il primo set ma perde contro la russa che si impone 3-6, 6-4, 6-4. La prossima avversaria sarà la padrona di casa Kartal, che domina (6-4, 6-2) contro la francese Parry. Gioie e dolori per gli Stati Uniti, visto che Anisimova piega 6-3, 5-7, 6-3 Galfi e se la vedrà con Noskova che supera 7-6(6), 7-5 Rakhimova, ma allo stesso tempo Madison Keys incassa un doppio 6-3 da Siegemund. La tedesca affronterà l'argentina Sierra, che passa in tre set (7-5, 1-6, 6-1) contro la spagnola Bucsa.